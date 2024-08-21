Омичи массово жалуются на отсутствие горячей воды

Отметим, это не единственный адрес, где из кранов бежит лишь холодная вода. В соцсетях массово поступают жалобы, в частности, из домов по улицам 10 лет Октября, Северные, Жукова, Серова, проспекту Маркса. В некоторых случаях, как утверждают омичи, воды нет более двух месяцев.