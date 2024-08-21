Омичи массово жалуются на отсутствие горячей воды

Так, в паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» появилась еще одна жалоба на отсутствие коммунальных благ.
«Звездова 62/4 месяц без горячей воды. Сначала говорили что 31.07 будет вода, потом 9.8, следом 23.08, теперь 30.08.Что дальше?!? Январь 2150?», — сообщает неизвестный автор.
В мэрии Омска отреагировали на негодования.
«По адресу: улица Звездова, дом 62/4 произошло повреждение на тепловых сетях подземной прокладки. Трубопровод выведен из работы. Данный вопрос находится под контролем руководства. Однако из-за большой загруженности персонала и спецтехники, срок окончания ремонтных работ — 29 августа. После этого горячее водоснабжение будет подаваться в обычном режиме», — заявили в администрации города Омска.
Отметим, это не единственный адрес, где из кранов бежит лишь холодная вода. В соцсетях массово поступают жалобы, в частности, из домов по улицам 10 лет Октября, Северные, Жукова, Серова, проспекту Маркса. В некоторых случаях, как утверждают омичи, воды нет более двух месяцев.
Ранее «СуперОмск» сообщал о Чкаловском поселке, где также не подали воду вовремя.