Эксперты рассказали красноярцам, как вернуть гнилые внутри персики

21 августа жительница Красноярского края пожаловалась в Роспотребнадзор на купленные персики, которые внешне выглядели презентабельно, а внутри оказались гнилыми. Женщину интересовало, можно ли в таком случае делать возврат фруктов в магазин, чтобы получить уплаченные за них деньги.