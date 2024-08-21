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Эксперты рассказали красноярцам, как вернуть гнилые внутри персики

Жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на испорченные фрукты.

Источник: Комсомольская правда

21 августа жительница Красноярского края пожаловалась в Роспотребнадзор на купленные персики, которые внешне выглядели презентабельно, а внутри оказались гнилыми. Женщину интересовало, можно ли в таком случае делать возврат фруктов в магазин, чтобы получить уплаченные за них деньги.

Специалисты ведомства ответили утвердительно и посоветовали покупателям в подобных ситуациях сначала обратиться в торговую точку с претензией, а если там откажутся решать вопрос — написать жалобу в Роспотребнадзор.

За некачественный товар должны вернуть всю сумму полностью.

торговля