Проезд ограничат на пересечении улицы Желябова и переулка Пугачева в Иркутске

С ограничением проезда автотранспорта могут столкнуться водители на пересечении улицы Желябова и переулка Пугачева. Как сообщили в тг-канале «Оператора тепловых сетей Иркутска» с 22 августа и в течение четырех дней на участке будут проводить ремонтные работы.