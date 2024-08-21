Проезд ограничат на пересечении улицы Желябова и переулка Пугачева в Иркутске

С ограничением проезда автотранспорта могут столкнуться водители на пересечении улицы Желябова и переулка Пугачева. Как сообщили в тг-канале «Оператора тепловых сетей Иркутска» с 22 августа и в течение четырех дней на участке будут проводить ремонтные работы.
— Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребовалось ограничить движение транспорта с 09:00 22 августа до 20:00 26 августа 2024 года, — сказано в сообщении.
Специалисты заранее приносят извинения за неудобства и просят автовладельцев заблаговременно продумывать маршруты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ряд вопросов по решению проблемы с безнадзорными животными обсудили на заседании Регионального совета в Братске. Губернатор Иркутской области поручил до 1 октября текущего года начать в районах региона применять пилотные проекты по работе с бродячими собаками.