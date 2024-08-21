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Со 2 сентября на улице Колхозной в Краснодаре заработает гимназия

В Краснодаре, 2 сентября, начнет свою работу филиал гимназии № 23.

Учреждение расположено на улице Колхозной, 9А.

Школу возвели по нацпроекту «Образование». Она рассчитана на 1100 мест.

В гимназии будут располагаться свыше 60 классов, в том числе мастерские по обработке дерева, металла и тканей, кабинет для занятий кулинарией, танцевальная, театральная и эстетическая студии, изостудия, кабинет информатики, библиотека с современной медиатекой и просторным читальным залом. Кроме того, в учреждении будут открыты школьный музей, два актовых зала, буфет. Столовая вмещает 450 учеников.

В школьном дворе для учеников сделают спортивные площадки. Там они смогут заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в настоящее время в Краснодаре проектируется шестьдесят один соцобъект.

образование