Со 2 сентября на улице Колхозной в Краснодаре заработает гимназия

Учреждение расположено на улице Колхозной, 9А.
Школу возвели по нацпроекту «Образование». Она рассчитана на 1100 мест.
В гимназии будут располагаться свыше 60 классов, в том числе мастерские по обработке дерева, металла и тканей, кабинет для занятий кулинарией, танцевальная, театральная и эстетическая студии, изостудия, кабинет информатики, библиотека с современной медиатекой и просторным читальным залом. Кроме того, в учреждении будут открыты школьный музей, два актовых зала, буфет. Столовая вмещает 450 учеников.
В школьном дворе для учеников сделают спортивные площадки. Там они смогут заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в настоящее время в Краснодаре проектируется шестьдесят один соцобъект.