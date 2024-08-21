Со 2 сентября на улице Колхозной в Краснодаре заработает гимназия

В гимназии будут располагаться свыше 60 классов, в том числе мастерские по обработке дерева, металла и тканей, кабинет для занятий кулинарией, танцевальная, театральная и эстетическая студии, изостудия, кабинет информатики, библиотека с современной медиатекой и просторным читальным залом. Кроме того, в учреждении будут открыты школьный музей, два актовых зала, буфет. Столовая вмещает 450 учеников.