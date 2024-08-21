Суд запретил омичу летать за продуктами на вертолете

Как выяснилось, в этом же месяце на вертолете летали еще четыре раза. Прокуратура утверждает, что требования воздушного законодательства при этом не соблюдались. В частности, необходимая информация в Росавиацию не передавалась, паспорт транспортной безопасности Robinson R44 в уполномоченный орган не направлялся.