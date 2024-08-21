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Суд запретил омичу летать за продуктами на вертолете

Октябрьский районный суд города Омска признал полеты вертолета Robinson R44 в Омской области незаконными.

Источник: AP 2023

В июне этого года в интернете появилось необычное видео: у магазина в селе Богословка приземлился вертолет Robinson R44. По словам очевидцев, из транспортного средства вышел мужчина, набрал полный пакет продуктов и полетел дальше. Полиция и транспортная прокуратура начали проверку. После ее завершения прокуроры обратились в суд и потребовали признать эксплуатацию воздушного судна незаконной.

«Судом установлено, что 8 июня 2024 года ответчик Анисимов А. В., не имея плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства с посадкой вблизи жилых домов, совершил полет на легкомоторном вертолете Robinson R44, — сообщает пресс-служба судов Омской области. — Целью полета явилось посещение магазина по улице Ленина в селе Богословка».

Как выяснилось, в этом же месяце на вертолете летали еще четыре раза. Прокуратура утверждает, что требования воздушного законодательства при этом не соблюдались. В частности, необходимая информация в Росавиацию не передавалась, паспорт транспортной безопасности Robinson R44 в уполномоченный орган не направлялся.

Отмечается, что владельцы вертолета не предоставили суду договор страхования владельца воздушного судна перед третьими лицами — за вред при эксплуатации судна.

В результате Октябрьский районный суд признал незаконными действия собственников вертолета по эксплуатации воздушного судна.

«Изобретатель вертолетов Robinson Фрэнк Робинсон говорил — давайте будем создавать такие вертолеты, на которых люди смогут в магазин за молоком летать. Я — прямое доказательство того, что у него все получилось», — прокомментировал «РГ» решение суда ответчик Александр Анисимов.

Анисимов пояснил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли он обжаловать данное решение.