Суд запретил омичу летать за продуктами на вертолете

В июне этого года в интернете появилось необычное видео: у магазина в селе Богословка приземлился вертолет Robinson R44. По словам очевидцев, из транспортного средства вышел мужчина, набрал полный пакет продуктов и полетел дальше. Полиция и транспортная прокуратура начали проверку. После ее завершения прокуроры обратились в суд и потребовали признать эксплуатацию воздушного судна незаконной.
«Судом установлено, что 8 июня 2024 года ответчик Анисимов А. В., не имея плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства с посадкой вблизи жилых домов, совершил полет на легкомоторном вертолете Robinson R44, — сообщает пресс-служба судов Омской области. — Целью полета явилось посещение магазина по улице Ленина в селе Богословка».
Как выяснилось, в этом же месяце на вертолете летали еще четыре раза. Прокуратура утверждает, что требования воздушного законодательства при этом не соблюдались. В частности, необходимая информация в Росавиацию не передавалась, паспорт транспортной безопасности Robinson R44 в уполномоченный орган не направлялся.
Отмечается, что владельцы вертолета не предоставили суду договор страхования владельца воздушного судна перед третьими лицами — за вред при эксплуатации судна.
В результате Октябрьский районный суд признал незаконными действия собственников вертолета по эксплуатации воздушного судна.
«Изобретатель вертолетов Robinson Фрэнк Робинсон говорил — давайте будем создавать такие вертолеты, на которых люди смогут в магазин за молоком летать. Я — прямое доказательство того, что у него все получилось», — прокомментировал «РГ» решение суда ответчик Александр Анисимов.
Анисимов пояснил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли он обжаловать данное решение.