Фред Дерст и The Kid LAROI появятся в новом фильме от студии А24 «Y2K»

Студия А24 опубликовала трейлер своего нового комедийного фильма ужасов Y2K с участием Фреда Дерста из Limp Bizkit и The Kid LAROI. Главные роли в картине сыграют Рэйчел Зеглер и Джейден Мартелл.
Действие фильма разворачивается в канун нового 2000-го года. Пока часы отсчитывают последние секунды XX века, машины восстают по всему миру, чтобы покончить с человеческой расой.
Комедийный фильм ужасов от студии А24, подарившей зрителям такие фильмы, как «Солнцестояние», «Леди Берд», «Все везде и сразу» и другие, должен выйти в начале декабря.
В начале августа фронтмен рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст обратился к фанатам из России, опубликовав пост во «ВКонтакте».