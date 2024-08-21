Самый длинный флаг России растянут 22 августа в Самарской области

Напомним, в 2019 году в Самаре на набережной Волги был проведен флешмоб, в ходе которого участники растянули триколор длиной 1012 метров. Таким образом был зафиксирован рекорд и занесен в книгу рекордов России. После этого российский флаг был передан в музей Алабина.