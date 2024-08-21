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Самый длинный флаг России растянут 22 августа в Самарской области

В Самарской области в День флага России развернут километровый триколор в Отрадном.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 22 августа, в Отрадном Самарской области проведут уникальное мероприятие в честь Дня государственного флага. В рамках акции «Zа Россию» там растянут самый длинный флаг России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Государственный символ развернут по улице Первомайской. Из-за подготовки и проведения мероприятия с 15:00 до 17:00 будет ограничено движение автомобилей на четырех перекрестках Отрадного. Проехать до улицы Первомайской не получится от улицы Отрадной, Сабирзянова, Победы и переулка Первомайского.

Напомним, в 2019 году в Самаре на набережной Волги был проведен флешмоб, в ходе которого участники растянули триколор длиной 1012 метров. Таким образом был зафиксирован рекорд и занесен в книгу рекордов России. После этого российский флаг был передан в музей Алабина.

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