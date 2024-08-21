Новой ведущей «Авангарда» будет Лана Некрасова

На ролике, в котором в «Авангарде» презентовали новую ведущую, Лана Некрасова позирует рядом с омскими достопримечательностями с хоккейными атрибутами. Например, красит губы, смотрясь в шайбу на фоне Музыкального театра или гладит утюгом хоккейный свитер рядом с Шаром Бухгольца.