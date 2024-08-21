Новой ведущей «Авангарда» будет Лана Некрасова

Омский «Авангард» представил новую ведущую Авангард ТВ — омичку Лану Некрасову. Она является автором своего канала «Ещё не матч». Хоккеисты «Авангарда» часто становились гостями в её программе.
На ролике, в котором в «Авангарде» презентовали новую ведущую, Лана Некрасова позирует рядом с омскими достопримечательностями с хоккейными атрибутами. Например, красит губы, смотрясь в шайбу на фоне Музыкального театра или гладит утюгом хоккейный свитер рядом с Шаром Бухгольца.
«Добро пожаловать в хоккейную семью — и удачи в работе», — приветствовали в «Авангарде» новую ведущую.
Предыдущая ведущая клубного канала омичка Юлия Оверчук объявила об уходе из клуба 30 апреля. Она провела в «Авангарде» два сезона. До этого ведущей «Авангарда ТВ» была журналистка Зухра Уразбахтина.
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