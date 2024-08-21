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На вокзалах Узбекистана начали устанавливать терминалы для покупок билетов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Билеты на междугородние железнодорожные рейсы теперь можно приобрести в автоматизированных терминалах возле кассы вокзала.

Источник: Podrobno.uz

Терминал работает по принципу покупки электронного билета через сайт или приложение, однако обладает рядом преимуществ. Так, например, вместо ручного ввода всех данных пассажира достаточно приложить к сканеру биометрический паспорт, после чего все данные будут заполнены.

Оплата билетов происходит при помощи банковской карты, после чего вы получаете распечатанный билет с QR-кодом, по которому можно пройти на желаемый рейс.

Данный терминал работает в тестовом режиме на Центральном вокзале города Ташкент, однако сообщается, что в ближайшее время подобные терминалы будут работать на каждом вокзале республики.