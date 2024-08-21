На вокзалах Узбекистана начали устанавливать терминалы для покупок билетов

Терминал работает по принципу покупки электронного билета через сайт или приложение, однако обладает рядом преимуществ. Так, например, вместо ручного ввода всех данных пассажира достаточно приложить к сканеру биометрический паспорт, после чего все данные будут заполнены.
Оплата билетов происходит при помощи банковской карты, после чего вы получаете распечатанный билет с QR-кодом, по которому можно пройти на желаемый рейс.
Данный терминал работает в тестовом режиме на Центральном вокзале города Ташкент, однако сообщается, что в ближайшее время подобные терминалы будут работать на каждом вокзале республики.