Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует купаться во Владивостоке: причины

«Сейчас делать мониторинг морской воды нецелесообразно, потому что вода продолжает сбегать с сопок и побережий. Исследования продолжатся, когда погода стабилизируется и данные будут объективны», — передают слова специалистов управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Новости VL.ru.
Сотрудники ведомства настоятельно не рекомендуют купаться даже в тех местах города, которые ранее были признаны безопасными для пляжного отдыха. Это предостережение касается не только официальных пляжей, но и подтопленных территорий, где горожане активно используют водные средства передвижения, такие как сапы и водные мотоциклы. В таких местах вода может содержать различные загрязнения, которые опасны для здоровья.
Что касается воды из централизованной системы водоснабжения, то она продолжает оставаться в пределах нормативных показателей, даже после ливней. Вода поступает из водохранилищ через очистные сооружения, а муниципальные колодцы находятся под постоянным контролем.
Если у жителей частных домов есть затопленные скважины или колодцы, представители Роспотребнадзора могут выехать на место и предоставить рекомендации по приведения воды в соответствие с нормативами. Однако, очистку и восстановление источников воды должны выполнять владельцы самостоятельно.
Таким образом, несмотря на то что проблемы с качеством воды из-под крана исключены, с купанием в море стоит повременить до нормализации погодных условий и получения более точных данных о состоянии морской воды.
Ранее «ФедералПресс» поговорил с вице-мэром Владивостока об опасных местах купания в городе и о том, почему не все, что находится на берегу моря, можно назвать пляжем.