Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует купаться во Владивостоке: причины

Сотрудники ведомства настоятельно не рекомендуют купаться даже в тех местах города, которые ранее были признаны безопасными для пляжного отдыха. Это предостережение касается не только официальных пляжей, но и подтопленных территорий, где горожане активно используют водные средства передвижения, такие как сапы и водные мотоциклы. В таких местах вода может содержать различные загрязнения, которые опасны для здоровья.