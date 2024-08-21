На одной из центральных улиц Краснодара временно ограничат движение

На участке ремонтируют коллектор диаметром 800 мм, работы проводят открытым способом на глубине около 3,5 м. Как отмечает пресс-служба, отключение водоотведения у жителей близлежащих домов не планируется.
По словам начальника цеха по эксплуатации канализационных сетей и КНС «Росводоканал Краснодар» Игоря Блажевича, плановый ремонт сетей позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций в будущем. Проведение работ также повысит надежность всей системы водоотведения в домах центральной части города.