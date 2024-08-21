Хоккеист Арсений Грицюк рассказал о давлении со стороны бывшего президента «Авангарда»

Грицюк хотел пересмотреть условия своего контракта, но Крылов настаивал на своей позиции. «Он считал, что я обязан Омску и что вся школа многое для меня сделала», — отметил хоккеист. Несмотря на признание заслуг клуба, Грицюк подчеркнул, что хоккей — это бизнес, и у игроков есть короткий срок карьеры, за который нужно обеспечить свое будущее.