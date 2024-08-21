Хоккеист Арсений Грицюк рассказал о давлении со стороны бывшего президента «Авангарда»

Нападающий Арсений Грицюк, который ранее выступал за омский клуб «Авангард», поделился подробностями своего ухода из команды. В эфире YouTube-канала «Скользкий лед» он рассказал о давлении со стороны бывшего президента клуба Александра Крылова.
Грицюк хотел пересмотреть условия своего контракта, но Крылов настаивал на своей позиции. «Он считал, что я обязан Омску и что вся школа многое для меня сделала», — отметил хоккеист. Несмотря на признание заслуг клуба, Грицюк подчеркнул, что хоккей — это бизнес, и у игроков есть короткий срок карьеры, за который нужно обеспечить свое будущее.
Обсудив финансовые вопросы с агентом Шуми Бабаевым, хоккеист подписал контракт с клубом СКА из Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/2023 он получал в «Авангарде» 20 миллионов рублей в год без учета бонусов, а в новом клубе его зарплата составила 12 миллионов рублей.
Грицюк выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 годы, проведя 144 матча, в которых забил 41 шайбу и отдал 44 результативные передачи. Он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020−2021.