Экс-министр из Прикамья Тришкин займётся медобеспечением Курской области

Напомним, Дмитрий Тришкин родился в Перми в 1973 году. Окончил ПГМА в 1996 году. С 2005 по 2006 год был назначен врачом-главным хирургом в Пермской областной клинической больнице. В 2006 году возглавлял ГКБ № 4 в Перми. С 2009 по 2012 год являлся министром здравоохранения региона. В апреле 2017 года Тришкин был назначен начальником Главного военно-медицинского управления минобороны РФ.