Экс-министр из Прикамья Тришкин займётся медобеспечением Курской области

Экс-министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Тришкин назначен ответственным за медицинское обеспечение приграничных территорий.
О назначении стало известно 20 августа в официальном сообществе «Минобороны России». Согласно публикации, решение было озвучено министром обороны РФ Андреем Белоусовым на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей.
«По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несёт ответственность за её выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своём уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», — сообщил министр обороны РФ Белоусов.
Одним из назначенных лиц также оказался начальник Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин. Чиновник из Перми занимал должность министра здравоохранения региона с 2009 по 2012 год.
Во время совещания министр Белоусов также подчеркнул, что назначенные лица должны быть на связи с регионами в круглосуточном режиме.
Напомним, Дмитрий Тришкин родился в Перми в 1973 году. Окончил ПГМА в 1996 году. С 2005 по 2006 год был назначен врачом-главным хирургом в Пермской областной клинической больнице. В 2006 году возглавлял ГКБ № 4 в Перми. С 2009 по 2012 год являлся министром здравоохранения региона. В апреле 2017 года Тришкин был назначен начальником Главного военно-медицинского управления минобороны РФ.