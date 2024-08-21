Опасный творог неизвестного происхождения нашли в Ростовской области

Потенциально опасный творог нашли в Ростовской области специалисты управления Россельхознадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Нарушение выявили во время проверки в системе «Меркурий». Оказалось, что один из ветеринарных специалистов заверил электронные документы на продукт без пометки о сырье. Отсутствие такой информации — грубое нарушение, так как в подобных случаях нельзя полностью проконтролировать безопасность товара.
— Производителю творога направили предостережение, а все данные передали в управление ветеринарии Ростовской области для принятия мер в рамках компетенции, — говорится в публикации Россельхознадзора.
Добавим, ранее диетолог рассказала ростовчанам об опасных свойствах помидоров.