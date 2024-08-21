Горбачева, Ткаченко, Пересильд с дочками: В Калининграде открылся кинофестиваль «Короче»

В Калининграде вечером 20 августа открылся XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Торжественная церемония по традиции прошла в областном драмтеатре. У входа зрители собрались посмотреть на звезд, которые приехали в Калининград. По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра — Елизавета Боярская, Алексей Учитель, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко, Петр Тодоровский, Сергей Кальварский, Александр Котт, Ирина Горбачева, Анна Котова, Александра Киселева, Степан Девонин и другие.
Наш земляк, актер Артем Ткаченко, раздавал автографы и охотно фотографировался с поклонницами.
Актриса Елизавета Борская появилась в черно-белом платье и с шикарными сережками. Настроение у нее было великолепное. В этом году актриса — член жюри и готовится погрузиться в программу полнометражного дебютного кино.
— Я в предвкушении. Мне ужасно интересно посмотреть, чем сейчас интересуются молодые кинематографисты, узнать новые имена, новые тенденции, понять, что беспокоит юных авторов, — говорит Елизавета. — Смотреть картины буду без ожиданий, без предвзятости, не настраиваясь на то, что ты смотришь дебют. Я смотрю эти фильмы как профессиональное и серьезное кино опытных кинематографистов.
Актриса признается, что она — не строгий член жюри.
— Это касается и кино, и похода в театр. Я знаю, какой это большой труд. Если ты снимаешь первое кино, в него вложено столько энергии, терпения и любви! Это уже внушает большое уважение, — говорит Елизавета Боярская.
Актриса Юлия Пересильд на красной дорожке появилась с дочками Аней и Машей. Девочки охотно позировали, а старшая потом стала ведущей церемонии открытия в театре. Анна Пересильд многим зрителям знакома по роли Айгуль в сериале «Слово пацана». Девочке пророчат большое будущее в кино.
Сама Юлия Пересильд фестиваль «Короче» не называет работой, но и отдыхом тоже. Хотя чувствует в Калининграде себя вполне расслаблено.
— Это не отдых точно, скорее — деловые встречи, открытие новых горизонтов. Потому что вижу многих коллег и каждый рассказывает, кто и что выпускает, у кого какие спектакли и фильмы. Это очень интересно! К сожалению, я не могу остаться на полный срок фестиваля. Фестиваль — это в первую очередь просмотр всех тех фильмов, которые на протяжении года будут появляться в кинотеатрах. И ты приезжаешь в Москву уже полностью ознакомленный с тем, что тебя ждет в этом году. Это важно и интересно, — говорит Юлия Пересильд.
Зрители приветствовали гостей фестиваля, многие тут же делали селфи и просили автографы.
За собравшимися гостями со ступеней драмтеатра наблюдал Антон Калинкин, владелец и организатор фестиваля «Короче».
— Я наблюдаю не как хозяин, а как руководитель сервисной службы. Потому что фестиваль — это сервис, в первую очередь, — с улыбкой говорит он. — А впечатления у меня прекрасные. Работ много, они все интересные. Авторов много, они молодые. В этом году мы получили более 2 тысяч заявок со всей страны на короткометражный конкурс. Среди авторов короткометражного кино это, наверное, фестиваль номер один. Если сравнивать с количеством заявок на другие фестивали.
Лучшим в России фестиваль «Короче» назвал и министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Он со сцены зачитал письмо министра культуры РФ Ольги Любимовой. Сама она в этом году фестиваль не посетила.
— Организаторы молодцы! Краткая, стильная, необычная, без излишеств, церемония всегда запоминается и дает возможность сосредоточиться на самом главном — на кино, — поделился он впечатлениями.
Ну, а фильмом открытия вчера была драма «Жар-птица», новая картина Романа Михайлова. По мнению министра, и с ним мы согласимся, это крайне неожиданная и нестандартная картина. «Короче» — фестиваль интересный и непредсказуемый.
На церемонии выступил Антоха МС и Юлия Пересильд со своей музыкальной группой «Мандрагора». Она же с большим концертом выступит сегодня, 21 августа, в рамках открытия программы летнего кинотеатра в Центральном парке Калининграда. Показы на экране под открытым небом будут идти все дни фестиваля — калининградцы и гости города смогут посмотреть знаковые российские картины «Летучий корабль», «Вызов», «По щучьему велению», а также победителя дебютной программы прошлого года фильм «Бери да помни».
Фестиваль продлится до 25 августа включительно и завершится большой церемонией в Центральном парке. Там же назовут победителей, вручат призы и покажут лучшие фильмы.