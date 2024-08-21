Горбачева, Ткаченко, Пересильд с дочками: В Калининграде открылся кинофестиваль «Короче»

— Это не отдых точно, скорее — деловые встречи, открытие новых горизонтов. Потому что вижу многих коллег и каждый рассказывает, кто и что выпускает, у кого какие спектакли и фильмы. Это очень интересно! К сожалению, я не могу остаться на полный срок фестиваля. Фестиваль — это в первую очередь просмотр всех тех фильмов, которые на протяжении года будут появляться в кинотеатрах. И ты приезжаешь в Москву уже полностью ознакомленный с тем, что тебя ждет в этом году. Это важно и интересно, — говорит Юлия Пересильд.