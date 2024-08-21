В Москве умер генерал-тыловик

«Телесных повреждений нет, причина смерти естественная, на глазах у родственников дома скончался», — сказал собеседник РБК. «МК» отмечает, что мужчине стало плохо в его квартире на улице Академика Анохина в Москве, ему вызвали скорую, но спасти генерала не удалось. Древалю было 68 лет.