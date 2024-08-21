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Осенний общегородской субботник пройдет в Красноярске 21 сентября

В Красноярске общегородской субботник пройдет 21 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске общегородской субботник пройдет 21 сентября — он станет кульминацией традиционной осенней акции по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». В администрации города напомнили, что в краевом центре мероприятие проходит с 2013 года.

Главная цель акции — подготовить столицу края к холодам. Сейчас рабочие убирают несанкционированные свалки, приводят в порядок парки, скверы, дворы, газоны и объекты внешнего благоустройства.

Кроме того, во всех районах во время проводятся санитарные пятницы. К уборке могут присоединиться все желающие.

— Вместе с работниками районных администраций они приведут в порядок берега рек, зеленые уголки, места отдыха горожан, которые по тем или иным причинам не охвачены регулярной уборкой, — добавили в мэрии.

Ранее мы писали, в Красноярске готовят ливневые канализации к сезону осенних дождей.

ЖКХ