Осенний общегородской субботник пройдет в Красноярске 21 сентября

В Красноярске общегородской субботник пройдет 21 сентября — он станет кульминацией традиционной осенней акции по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». В администрации города напомнили, что в краевом центре мероприятие проходит с 2013 года.
Главная цель акции — подготовить столицу края к холодам. Сейчас рабочие убирают несанкционированные свалки, приводят в порядок парки, скверы, дворы, газоны и объекты внешнего благоустройства.
Кроме того, во всех районах во время проводятся санитарные пятницы. К уборке могут присоединиться все желающие.
— Вместе с работниками районных администраций они приведут в порядок берега рек, зеленые уголки, места отдыха горожан, которые по тем или иным причинам не охвачены регулярной уборкой, — добавили в мэрии.
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