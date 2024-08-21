Осенний общегородской субботник пройдет в Красноярске 21 сентября

В Красноярске общегородской субботник пройдет 21 сентября — он станет кульминацией традиционной осенней акции по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». В администрации города напомнили, что в краевом центре мероприятие проходит с 2013 года.