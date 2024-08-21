Трассу М-5 между Миассом и Чебаркулём расширили до четырёх полос

Десятикилометровый участок трассы М-5 между Чебаркулём и Миассом расширили до четырёх полос. Открытие обновлённого отрезка автодороги состоялось в среду, 21 августа, передаёт корреспондент chel.aif.ru с места событий. Речь об участке с 1780 по 1790 километр. По словам главы Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьёва, завершить капремонт удалось на три месяца раньше запланированного срока. Все ограничения на отрезке сняты. Новая дорога открыта для транспорта.
Отметим, что теперь трасса между Челябинском и Миассом стала полностью четырёхполосной. Расширение оживлённого участка автодороги, помимо комфортной езды, должно подарить автомобилистам спокойствие — по расчётам экспертов, смертность в результате лобовых столкновений теперь сведётся к нулю. На разворотной петле трассы появился уникальный верстовой столб из каслинского литья. Мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья воссоздали его по историческим чертежам. В открытии расширенного участка трассы принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что и Чебаркуль, и Миасс не только промышленные города, но и туристические, а значит, качественная дорожная инфраструктура для них крайне важна.
По словам главы региона, на Южном Урале продолжаются ремонт и строительство дорог. В этом году запланирован запуск 15-километрового участка трассы М-5 в Ашинском районе от границы с Башкирией до Кропачёво, а в 2026 году работы завершат на протяжении всего 60-километрового отрезка. Начали расширять до четырёх полос федеральную трассу в сторону Кургана. В следующем году продолжится и реконструкция автодороги А-310 в направлении Троицка. Также в этом году запланированы ремонт и строительство более 800 километров региональных дорог.