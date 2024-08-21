Трассу М-5 между Миассом и Чебаркулём расширили до четырёх полос

По словам главы региона, на Южном Урале продолжаются ремонт и строительство дорог. В этом году запланирован запуск 15-километрового участка трассы М-5 в Ашинском районе от границы с Башкирией до Кропачёво, а в 2026 году работы завершат на протяжении всего 60-километрового отрезка. Начали расширять до четырёх полос федеральную трассу в сторону Кургана. В следующем году продолжится и реконструкция автодороги А-310 в направлении Троицка. Также в этом году запланированы ремонт и строительство более 800 километров региональных дорог.