30-килограммовую опухоль удалили из живота женщины в Алматы

— Операция прошла успешно в три этапа. Первым этапом была выполнена двусторонняя кроссэктомия, так как у пациентки имелись проблемы с малыми и большими подкожными венами нижних конечностей. Вторым этапом проведены лапаротомия, рассечение спаек брюшины, удаление гигантской опухоли правого яичника и тотальная гистерэктомия с придатками, а также резекция большого сальника. Таким образом, был выполнен оптимальный объем хирургического лечения при раке яичников. Ввиду гигантских размеров опухоли яичника передняя брюшная стенка была сильно растянута, что потребовало третьего этапа — абдоминопластики для коррекции образовавшегося дефекта передней брюшной стенки.