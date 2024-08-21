НАОЗ бьет тревогу: число случаев COVID-19 за неделю выросло в Молдове на 60%

Так, с 12 по 18 августа в республике зарегистрировано 2213 случаев заболевания этим вирусом.
«С 12 по 18 августа в Молдове зарегистрировано 2213 случаев заболевания COVID-19, из них 303 — в Приднестровском регионе. Число случаев возросло на 60,2% по сравнению с предыдущей неделей».
От вызванных коронавирусом осложнений за неделю скончались три человека.
Заболеваемость коронавирусом растет и в столице. В понедельник замначальника Главного управления медико-социальной помощи Марина Буга сообщила, что за минувшую неделю в Кишиневе зарегистрировано более 450 случаев заражения COVID-19 — на 170 больше, чем неделей ранее.
В связи с этим муниципальные власти решили пополнить количество больничных коек.
Институт скорой помощи рекомендовал гражданам носить защитные маски в общественных местах.