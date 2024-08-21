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НАОЗ бьет тревогу: число случаев COVID-19 за неделю выросло в Молдове на 60%

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Недельный рост числа случаев коронавируса в Молдове превысил 60%, об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства общественного здоровья.

Так, с 12 по 18 августа в республике зарегистрировано 2213 случаев заболевания этим вирусом.

«С 12 по 18 августа в Молдове зарегистрировано 2213 случаев заболевания COVID-19, из них 303 — в Приднестровском регионе. Число случаев возросло на 60,2% по сравнению с предыдущей неделей».

говорится в сообщении.

От вызванных коронавирусом осложнений за неделю скончались три человека.

Заболеваемость коронавирусом растет и в столице. В понедельник замначальника Главного управления медико-социальной помощи Марина Буга сообщила, что за минувшую неделю в Кишиневе зарегистрировано более 450 случаев заражения COVID-19 — на 170 больше, чем неделей ранее.

В связи с этим муниципальные власти решили пополнить количество больничных коек.

Институт скорой помощи рекомендовал гражданам носить защитные маски в общественных местах.

медицина
коронавирус