НАОЗ бьет тревогу: число случаев COVID-19 за неделю выросло в Молдове на 60%

Заболеваемость коронавирусом растет и в столице. В понедельник замначальника Главного управления медико-социальной помощи Марина Буга сообщила, что за минувшую неделю в Кишиневе зарегистрировано более 450 случаев заражения COVID-19 — на 170 больше, чем неделей ранее.