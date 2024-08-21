В Перми строители новой школы № 146 у цирка ищут хозяев для кота

Строители, которые занимаются возведением нового здания школы № 146 на Уральской, 110 в Перми, ищут хозяев для котенка. Малыш поселился рядом со стройплощадкой и очень часто приходит на КПП. Охранники кормят его и ухаживают за ним. Но животному все равно нужна семья.
«Друзья, давайте найдем котенку дом. Если кто-то возьмет малыша себе, добра в мире станет чуточку больше! Котенок очень интересный и игривый», — написали в соцсетях строительной компании «Кинетика».
Напомним, строительство здания по улице Уральской, 110 за цирком началось в конце декабря прошлого года. Здесь разместиться новый корпус школы № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики, рассчитанный на 400 учеников. По информации строительной фирмы, на сегодняшний день каркас здания готов на 60%, стены — на 25%. Внутренние перегородки сделаны на 12%. Работы идет по графику. Завершить возведение новой школы планируется в 2025 году.