В Перми строители новой школы № 146 у цирка ищут хозяев для кота

Напомним, строительство здания по улице Уральской, 110 за цирком началось в конце декабря прошлого года. Здесь разместиться новый корпус школы № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики, рассчитанный на 400 учеников. По информации строительной фирмы, на сегодняшний день каркас здания готов на 60%, стены — на 25%. Внутренние перегородки сделаны на 12%. Работы идет по графику. Завершить возведение новой школы планируется в 2025 году.