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Шесть новых экотроп свяжут Петербург и Ленобласть

Две из шести новых экотропы между Петербургом и Ленобластью планируют открыть в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Шесть новых экотроп, связывающие Петербург и Ленобласть, появятся в ближайшие годы. Регионы уже начали разрабатывать совместные маршруты, но пока детали известны лишь по двум из них. Так, в 2025 году откроется маршрут «Шесть озер», а также тропа между особо охраняемыми природными территориями «Гладышевский» и Линдуловская роща". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

— Экотропы будут вести из Петербурга в Ленобласть, — добавили в пресс-службе.

Кстати, в Ленобласти действует один из самых масштабных проектов по созданию и благоустройству экологических маршрутов в России. На данный момент «Тропа 47» включает в себя 47 обустроенных троп, большая часть из которых проходит по особо охраняемым природным территориям. Общая их протяженность составляет 430 километров.

Что касается Петербурга, то в городе есть шесть официальных троп, где горожане могут отдохнуть у воды и вдохнуть свежий воздух леса.

экология