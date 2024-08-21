Шесть новых экотроп свяжут Петербург и Ленобласть

Шесть новых экотроп, связывающие Петербург и Ленобласть, появятся в ближайшие годы. Регионы уже начали разрабатывать совместные маршруты, но пока детали известны лишь по двум из них. Так, в 2025 году откроется маршрут «Шесть озер», а также тропа между особо охраняемыми природными территориями «Гладышевский» и Линдуловская роща". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.