В минздраве Кубани назвали самые распространенные в регионе виды рака

«Причинами опухолей рака кожи является ультрафиолетовое облучение, связанное с тем, что Краснодарский край является одним из самых солнечных регионов. Рака легкого — курение. Рака молочной железы — наследственность, гормональные нарушения, поздние роды, некормление грудью, аборты и др. Рака предстательной железы — наследственность, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и др.. Колоректального рака — преобладание мясной пищи, малое количество потребляемой растительной пищи», — отметили в ведомстве.
В минздраве региона добавили, что с начала 2024 года в Краснодарском крае выявлено около 11 тыс. новых онкобольных. За последние три года онкологическая заболеваемость в Краснодарском крае увеличилась на 12% за счет повышения выявляемости заболеваний. Всего на учете у кубанских онкологов стоит более 140 тыс. человек. Ежегодно врачи выявляют около 25 тыс. новых случаев заболеваний.