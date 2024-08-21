В минздраве Кубани назвали самые распространенные в регионе виды рака

В минздраве региона добавили, что с начала 2024 года в Краснодарском крае выявлено около 11 тыс. новых онкобольных. За последние три года онкологическая заболеваемость в Краснодарском крае увеличилась на 12% за счет повышения выявляемости заболеваний. Всего на учете у кубанских онкологов стоит более 140 тыс. человек. Ежегодно врачи выявляют около 25 тыс. новых случаев заболеваний.