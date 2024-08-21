В центре Уфы в связи с фестивалями изменится движение общественного транспорта.

В Уфе в ближайшее время дважды перекроют улицу Пушкина на участке от Ленина до Цюрупы. На Советской площади будут проводиться фестиваль классической музыки «Романтика осени» и III Всероссийский открытый конкурс патриотической песни «Время героев».