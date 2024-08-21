В центре Уфы в связи с фестивалями изменится движение общественного транспорта.

В Уфе в ближайшее время дважды перекроют улицу Пушкина на участке от Ленина до Цюрупы. На Советской площади будут проводиться фестиваль классической музыки «Романтика осени» и III Всероссийский открытый конкурс патриотической песни «Время героев».
Перекрытие запланировано:
22 — 24 августа с 12 часов до полуночи;
26 — 28 августа с 11 часов до полуночи.
В эти периоды изменится движение общественного транспорта, схемы отражены на карте квартала. Мэрия просит пассажиров и водителей учитывать эти изменения и заранее продумать свои поездки.