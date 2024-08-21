Оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и ветра объявлен в Беларуси на 22 августа

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, местами при грозах — сильные ливни. Днем преимущественно по востоку прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, ночью и утром местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.