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Оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и ветра объявлен в Беларуси на 22 августа

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и порывистого ветра объявлен в Беларуси на 22 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 59% 762 мм рт. ст. +19°

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, местами при грозах — сильные ливни. Днем преимущественно по востоку прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, ночью и утром местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью достигнет плюс 13−19 градусов, днем будет колебаться от плюс 20 градусов по северо-западу до плюс 31 градуса по юго-востоку.