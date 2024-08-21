Ростовская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по продажам электромобилей

— Несмотря на заметный рост продаж, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка. За семь месяцев доля электрокаров составила 1,4% от всех реализованных авто в России. Эта доля немного выросла по сравнению с таким же периодом 2023 года, — прокомментировала исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.