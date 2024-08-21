Ростовская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по продажам электромобилей

Ростовская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по числу продаж электрокаров на тысячу человек за семь месяцев 2024 года. К такому выводу на основе данных о регистрациях новых автомобилей пришли аналитики банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».
— Модельный расширяется. Первое место занимает Zeekr — бренд, который поставляется по каналам параллельного импорта. Второе место у российского бренда Evolute, третье — занимает Volkswagen, четвертым стал «Москвич». Замыкает топ-5 марок американский бренд Tesla. Государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому спрос на «электрички» растет, — отметил вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
Специалист добавил, что рынок электромобилей сейчас пополняется за счет параллельного импорта. Например, в первой десятке четыре бренда представлены марками из КНР. На долю российских электрокаров приходится 14% от всех проданных за семь месяцев машин.
По словам Владимира Высоцкого, банки в условиях повышенного спроса должны быть не только проводниками государственных инициатив, но и усиливать их собственными проектами.
К слову, лидером в стране по продажам электрокаров считается Москва. По итогам семи месяцев 2024 года в столице зарегистрировали больше 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. Далее следуют Московская область (867 машин) и Санкт-Петербург (707 машин).
При этом в целом по России продажи новых электромобилей за отчетный период составили свыше 11,7 тысяч штук, что более чем вдвое превышает результат прошлого года.
— Несмотря на заметный рост продаж, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка. За семь месяцев доля электрокаров составила 1,4% от всех реализованных авто в России. Эта доля немного выросла по сравнению с таким же периодом 2023 года, — прокомментировала исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.