Делегация школьников из Монголии приехала в Иркутск

«Самое успешное направление сотрудничества — школьный и студенческий обмена… В дальнейшем мы ориентируемся на укрепление связей в сфере туризма, молодёжной политики, спорта, бизнеса», — сказала представитель администрации губернатора Улан-Батора Баяраа Саруул. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали о том, как команда спортсменов и деятелей культуры из Приангарья выступила на фестивале бурятской культуры «Алтрагана» в Булганском аймаке Монголии. В 2023 году в Иркутске состоялось российско-монгольское правительственное совещание по поводу совместного использования водных ресурсов Селенги.