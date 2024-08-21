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Делегация школьников из Монголии приехала в Иркутск

В программе посещение детской железной дороги, музеев и других интересных мест.

Источник: Аргументы и факты

Иркутск посетила делегация школьников из Монголии, сообщили irk.aif.ru в городской администрации.

Иностранных гостей ждут экскурсия по областному центру, посещение парка «Патриот», экологического лагеря в Листвянке, станции юннатов, планетария, детской железной дороги, музеев и других интересных мест. Не обойдётся без выезда в музей «Тальцы». Также в программе визита мастер-классы, русские народные игры, соревнования по теннису, волейболу и баскетболу.

В торжественной встрече помимо детей участвовали консул Генерального консульства Монголии в Иркутске и сотрудники мэрии Улан-Батора.

«Самое успешное направление сотрудничества — школьный и студенческий обмена… В дальнейшем мы ориентируемся на укрепление связей в сфере туризма, молодёжной политики, спорта, бизнеса», — сказала представитель администрации губернатора Улан-Батора Баяраа Саруул. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали о том, как команда спортсменов и деятелей культуры из Приангарья выступила на фестивале бурятской культуры «Алтрагана» в Булганском аймаке Монголии. В 2023 году в Иркутске состоялось российско-монгольское правительственное совещание по поводу совместного использования водных ресурсов Селенги.