В Минске ко Дню города откроют девять зон отдыха

Как сообщается, к 3 июля в Партизанском районе в парке имени Александра Герасименко была открыта зона под названием «Место силы», во Фрунзенском районе открыли место для отдыха «Космос», в Ленинском — на берегу Чижовского водохранилища — «Все для рыбалки», в Октябрьском — в районе улицы Серова — «Муравейник», в Первомайском — вблизи дома № 19 по улице Шугаева — «Казачны край», в Заводском — в жилом районе Сосны — экотропу «Шишки».