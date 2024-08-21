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В Минске ко Дню города откроют девять зон отдыха

По информации агентства «Минск-Новости», ко Дню города в столице собираются открыть девять новых зон отдыха, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что к началу текущего года в Минске были открыты 45 зон отдыха. Еще девять прибавилось ко Дню Независимости: по одной зоне открылось в каждом районе Минска. Вскоре их станет еще на девять больше.

Как сообщается, к 3 июля в Партизанском районе в парке имени Александра Герасименко была открыта зона под названием «Место силы», во Фрунзенском районе открыли место для отдыха «Космос», в Ленинском — на берегу Чижовского водохранилища — «Все для рыбалки», в Октябрьском — в районе улицы Серова — «Муравейник», в Первомайском — вблизи дома № 19 по улице Шугаева — «Казачны край», в Заводском — в жилом районе Сосны — экотропу «Шишки».

В Советском районе благоустроили сквер на улице Мележа, а на противоположном от аквапарка «Лебяжий» берегу водохранилища появилось место под названием «Водные просторы Дрозды». Разнообразное оборудование установили также в парке имени Павлова.