В Минске ко Дню города откроют девять зон отдыха

Отмечается, что к началу текущего года в Минске были открыты 45 зон отдыха. Еще девять прибавилось ко Дню Независимости: по одной зоне открылось в каждом районе Минска. Вскоре их станет еще на девять больше.
Как сообщается, к 3 июля в Партизанском районе в парке имени Александра Герасименко была открыта зона под названием «Место силы», во Фрунзенском районе открыли место для отдыха «Космос», в Ленинском — на берегу Чижовского водохранилища — «Все для рыбалки», в Октябрьском — в районе улицы Серова — «Муравейник», в Первомайском — вблизи дома № 19 по улице Шугаева — «Казачны край», в Заводском — в жилом районе Сосны — экотропу «Шишки».
В Советском районе благоустроили сквер на улице Мележа, а на противоположном от аквапарка «Лебяжий» берегу водохранилища появилось место под названием «Водные просторы Дрозды». Разнообразное оборудование установили также в парке имени Павлова.