Агентство RAEX составило топ лучших школ Красноярского края

На первом месте оказалась Физико-математическая школа-интернат СФУ в Красноярске. Второе место отдали железногорской школе-интернату по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики». Тройку лидеров замыкает красноярский лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева. Помимо того, в рейтинг вошли другие школы Железногорска и один зеленогорский лицей.