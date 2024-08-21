Агентство RAEX составило топ лучших школ Красноярского края

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 20 лучших школ Красноярского края. В этих учебных заведениях доля выпускников, поступивших в ведущие вузы России, самая высокая.
На первом месте оказалась Физико-математическая школа-интернат СФУ в Красноярске. Второе место отдали железногорской школе-интернату по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики». Тройку лидеров замыкает красноярский лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева. Помимо того, в рейтинг вошли другие школы Железногорска и один зеленогорский лицей.
Также агентство составило топ школ по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы. Здесь картина несколько отличается: на первом месте расположилась красноярская гимназия № 1 Универс, вторую позицию заняла физико-математическая школа, третью — лицей № 7. Помимо того, в топ вошли школы Железногорска, Ачинска и Зеленогорска.
В топ-300 лучших школ России в этом году попало только пять учебных заведений Красноярского края: физико-математическая школа СФУ (55 место), «Школа космонавтики» (93 место), лицей № 7 (149 место) и Мариинская женская гимназия-интернат (260 место).