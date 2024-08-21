Преподаватель РУДН задержан по подозрению в организации миграции из Нигерии

По версии правоохранителей, в период с июня 2021 года по июнь 2024 года указанные граждане, сговорившись, организовали незаконную миграцию на территории Москвы для личного обогащения. Соучастники за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали иностранных граждан по месту их пребывания.