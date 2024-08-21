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Виртуальная участница из вселенной K-pop-группы aespa дебютирует в реальном мире

nævis — первая виртуальная артистка SM Entertainment. Ее голос сгенерирован с помощью искусственного интеллекта. Благодаря передовым технологиям, nævis будет адаптироваться к разным платформам и контенту.

Источник: Звук

nævis — первая виртуальная артистка SM Entertainment. Ее голос сгенерирован с помощью искусственного интеллекта. Благодаря передовым технологиям, nævis будет адаптироваться к разным платформам и контенту.

21 августа в официальном аккаунте nævis был опубликован тизер-ролик, в котором она переходит из цифрового мира в реальный.

Дебют nævis, персонажа из вселенной K-pop-группы aespa, состоится в сентябре. А в эту пятницу выйдет видео под названием «The Birth of nævis».

Тем временем бывший басист New Order и Joy Division Питер Хук раскритиковал песни, написанные с помощью искусственного интеллекта.