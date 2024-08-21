300 человек эвакуировали из торгового центра в Иркутске

20 августа в пять вечера очевидцы заметили пожарную машину возле одного из торговых центров столицы региона. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожарные эвакуировали примерно 300 человек.
— В ТЦ была активирована пожарная сигнализация. Пламя обнаружено не было, — поделились в ведомстве.
Кто и зачем нажал тревожную кнопку неизвестно. Предположительно это могла быть детская шалость или случайность. Пострадавших нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на одном из складов со стройматериалами в Иркутске разбушевалось пламя. Дым полностью охватил крышу, а на месте работают 17 специалистов.
Ранее KP.RU сообщал, что к осени вырастут цены на вина.