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300 человек эвакуировали из торгового центра в Иркутске

В развлекательном центре активировали пожарную сигнализацию.
Источник: Комсомольская правда

20 августа в пять вечера очевидцы заметили пожарную машину возле одного из торговых центров столицы региона. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожарные эвакуировали примерно 300 человек.

— В ТЦ была активирована пожарная сигнализация. Пламя обнаружено не было, — поделились в ведомстве.

Кто и зачем нажал тревожную кнопку неизвестно. Предположительно это могла быть детская шалость или случайность. Пострадавших нет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на одном из складов со стройматериалами в Иркутске разбушевалось пламя. Дым полностью охватил крышу, а на месте работают 17 специалистов.

Ранее KP.RU сообщал, что к осени вырастут цены на вина.

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