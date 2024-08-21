Жара до +35 и выше, а потом похолодание: Климатолог ответил, какой будет погода в последние дни августа в Ростовской области

Август уже подходит к концу, до конца лета осталось меньше двух недель. Сохранится ли жара в Ростовской области или можно ждать похолодание, эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM) рассказал климатолог Александр Иошпа.
ТЕПЕРАТУРА ВЫШЕ +35.
— Продолжается заток теплого воздуха с востока. Температура днем может подниматься выше +30 градусов. В некоторых районах, на востоке области, может быть теплее +35. Жара продержится в течение нескольких ближайших дней, а потом циркуляция воздуха изменится. Температура немного упадет. Что будет происходит потом, сложно сказать, — прогнозирует Александр Иошпа. — Есть такой момент. Сейчас образуется циклон в районе Каспийского моря, но как он себя поведет, пока не ясно.
Климатолог уверен — до понедельника погода кардинально меняться не будет. Местами в течение недели могут пройти небольшие дожди, но серьезных осадков не ожидается.
МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ ЛЕТО В РОСТОВЕ АНОМАЛЬНЫМ?
Климатолог ответил на один из популярных вопросов — можно ли назвать это лето аномально жарким. По его словам, пока охарактеризовать погоду в последние три месяца сложно.
— Судить о погоде этим летом можно только после того, как Росгидромет предоставит данные по итогам года. Почему? Потому что показания, которые дают различные сервисы прогноза погоды, не совсем точные. Они показывают какие-то средние значения. Реальные температуры предоставляют метеостанции Ростова. Но их показания публикуются в климатическом справочнике по итогам года.
Иошпа уточнил, что превышение климатической нормы в отдельные месяцы еще не указывает на какую-то аномалию. Так, в этом году температура в июне на три — четыре градуса превысила норму.
— Однако в Ростовской области были периоды, когда средняя температура в июне была намного выше, чем в этом году.