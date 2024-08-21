Жара до +35 и выше, а потом похолодание: Климатолог ответил, какой будет погода в последние дни августа в Ростовской области

— Продолжается заток теплого воздуха с востока. Температура днем может подниматься выше +30 градусов. В некоторых районах, на востоке области, может быть теплее +35. Жара продержится в течение нескольких ближайших дней, а потом циркуляция воздуха изменится. Температура немного упадет. Что будет происходит потом, сложно сказать, — прогнозирует Александр Иошпа. — Есть такой момент. Сейчас образуется циклон в районе Каспийского моря, но как он себя поведет, пока не ясно.