День белорусской письменности пройдет в Ивацевичах 31 августа и 1 сентября

«Этот праздник играет значимую роль в сохранении и приумножении богатейшего культурного наследия нашей страны, в сохранении традиций книгопечатания и письменности. Первый День белорусской письменности прошел в 1994 году при поддержке главы государства Александра Лукашенко, и за эти 30 лет столицей белорусской письменности были 26 городов и поселков. Более того, некоторые из них принимали этот праздник дважды, а древний Полоцк — трижды. В этом году праздник принимает город Ивацевичи Брестской области. Готовится очень серьезная культурная программа. В течении двух дней пройдут около 70 различных мероприятий», — рассказал Андрей Кунцевич.