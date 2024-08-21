День белорусской письменности пройдет в Ивацевичах 31 августа и 1 сентября

«Этот праздник играет значимую роль в сохранении и приумножении богатейшего культурного наследия нашей страны, в сохранении традиций книгопечатания и письменности. Первый День белорусской письменности прошел в 1994 году при поддержке главы государства Александра Лукашенко, и за эти 30 лет столицей белорусской письменности были 26 городов и поселков. Более того, некоторые из них принимали этот праздник дважды, а древний Полоцк — трижды. В этом году праздник принимает город Ивацевичи Брестской области. Готовится очень серьезная культурная программа. В течении двух дней пройдут около 70 различных мероприятий», — рассказал Андрей Кунцевич.
Первый замминистра подчеркнул, что День белорусской письменности пройдет под знаком важнейших юбилейных дат: 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летия института президентства и 30-летия Конституции. Также в мероприятиях праздника будет отражена тематика Года качества.
«По сути, мероприятия Дня белорусской письменности уже начались. Накануне завершился республиканский конкурс юных чтецов “Живая классика”, в котором приняли участие почти 15 тыс. белорусских школьников. Уже во время Дня белорусской письменности пройдет гала-концерт победителей этого конкурса, а телеверсию финального этапа конкурса покажут на телеканале СТВ 1 сентября,» — отметил Андрей Кунцевич.
«Традиционно старт праздничным мероприятиям даст республиканская научно-просветительская экспедиция “Дорога к святыням”. С 28 августа по 1 сентября она пройдет по маршруту Минск — Святое Поле (Барановичский район) — Ляховичи — Пинск — Иваново — Дрогичин — Белоозерск (Березовский район) — Ивацевичи. А 30 августа во Дворце Республики состоится международный круглый стол “Время выбрало нас” с участием белорусских и зарубежных писателей, общественных и культурных деятелей», — добавил первый замминистра.
По его словам, в течение двух дней праздника будет организована работа интерактивных площадок, общественных объединений, публичных библиотек Брестской области, региональных СМИ, представлена площадка «Туристический потенциал Брестской области и Ивацевичского района». Свои экспозиции представят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Государственный музей истории белорусской литературы и другие музеи.
Во время мероприятия Министерство информации организует работу Фестиваля книги и прессы, где представит четыре тематических павильона: «Сучасная Беларусь», «Беларусь памятае», «Зроблена ў Беларусі» и «Слова пісьменніка». На площадке «Зроблена у Беларуси» гости увидят лучшие белорусские издания, которые являются победителями национального и международного конкурсов «Искусство книги». Впервые на празднике так широко покажут наиболее интересные белорусские книги, получившие международное признание. А на площадке «Слова пісьменніка» пройдут презентации, автограф-сессии и творческие встречи с авторами.