В Челябинске автобусы № 72 и № 78 перейдут на регулируемый тариф

В Челябинске два автобусных маршрута переведут на регулируемый тариф. Перевозчики не смогут самостоятельно определять стоимость билетов.
Маршрут № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал» с 23 августа будет обслуживать ООО «Автолайн». На линию станут выводить по 12 микроавтобусов. Интервал между ними составит от 12 до 26 минут.
Перевозчиком на маршруте № 78 «Мамина — Академика Королева» станет все то же ООО «Автолайн». Но работу компания начнет на день раньше, 22 августа. Пассажиров станут перевозить девять микроавтобусов. На остановках их можно будет ждать каждые 14 минут.
Как утонили в ОГКУ «Организатор перевозок», на обоих маршрутах можно будет покупать билеты по безналичному расчету и пользоваться транспортными картами.