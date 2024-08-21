В Челябинске автобусы № 72 и № 78 перейдут на регулируемый тариф

Перевозчиком на маршруте № 78 «Мамина — Академика Королева» станет все то же ООО «Автолайн». Но работу компания начнет на день раньше, 22 августа. Пассажиров станут перевозить девять микроавтобусов. На остановках их можно будет ждать каждые 14 минут.