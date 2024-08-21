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Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции рассказал, что можно дарить учителям на 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay

«На счёт конфет надо подумать, у каждого свои предпочтения. Думаю, что цветы от учеников всегда приятно получать. Это было традицией, всегда ученики от всей души, с любовью и благодарностью нашим педагогам дарили цветы. Лучше подарка, чем цветы, я не вижу. Я как учитель думаю, что цветы от души для учителя — это самое прекрасное».

заявил Гани Бейсембаев.
образование