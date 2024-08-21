Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября

«На счёт конфет надо подумать, у каждого свои предпочтения. Думаю, что цветы от учеников всегда приятно получать. Это было традицией, всегда ученики от всей души, с любовью и благодарностью нашим педагогам дарили цветы. Лучше подарка, чем цветы, я не вижу. Я как учитель думаю, что цветы от души для учителя — это самое прекрасное».