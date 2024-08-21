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Около шести миллионов туристов посетили Беларусь за 2023 год

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Около шести миллионов туристов посетили Беларусь за прошлый год, средние расходы одного гостя составили около 500 долларов, сообщил зампредседателя Национального статистического комитета Тимофей Жигарев во время пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что наблюдается интересе к республике у людей из разных стран.

«За 2023 год Беларусь посетили порядка шести миллионов иностранных гостей из 150 стран мира, что на 15% больше, чем в 2022 году. Что касается среднего чека, либо средних расходов одного иностранного туриста, то они составляют порядка 500 долларов США», — сказал Жигарев.

По его словам, в Беларуси полностью налажена база для приема иностранных гостей: они могут отведать национальные блюда, безопасно и быстро добраться в любой уголок республики. Зампредседателя связал рост турпотока с этими факторами.

Он добавил, что традиционно посмотреть Беларусь едут из государств-соседей, но также встречаются гости из Лаоса, Чили, Китая, Германии, Турции, Израиля, Грузии, Венгрии.

Жигарев уверен, что и в дальнейшем туристический поток будет расти.

туризм и отдых