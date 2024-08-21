Около шести миллионов туристов посетили Беларусь за 2023 год

«За 2023 год Беларусь посетили порядка шести миллионов иностранных гостей из 150 стран мира, что на 15% больше, чем в 2022 году. Что касается среднего чека, либо средних расходов одного иностранного туриста, то они составляют порядка 500 долларов США», — сказал Жигарев.