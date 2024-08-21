В Фергане оштрафовали «Узжелдорпасс» за избыточные сборы с пассажиров

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, проверка, проведенная на основании законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей», выявила избыточное изъятие средств с пассажиров.



Выяснилось, что в 2023 году Ферганский филиал «Узжелдорпасс» неправомерно получил около 660 миллионов сумов с 606 380 проданных билетов, добавляя комиссионные сборы.



Аналогичные нарушения были обнаружены в деятельности Ферганского филиала «Шахар атрофида йуловчи ташиш», который с 1 января по 24 июля 2024 года получил около 560 миллионов сумов сверх нормы с 185 806 билетов.



В общей сложности с 792 186 потребителей было заработано около 1,3 миллиарда сумов лишних средств.



Специальная комиссия комитета постановила, что компании должны вернуть избыточно взятые средства потребителям. Был также наложен финансовый штраф и выданы обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и предотвращению их в будущем.