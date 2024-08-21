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В Фергане оштрафовали «Узжелдорпасс» за избыточные сборы с пассажиров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ферганские филиалы «Узжелдорпасс» и «Шахар атрофида йуловчи ташиш» неправомерно заработали 1,3 миллиарда сумов с пассажиров за счет комиссионных сборов с билетов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, проверка, проведенная на основании законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей», выявила избыточное изъятие средств с пассажиров.

Выяснилось, что в 2023 году Ферганский филиал «Узжелдорпасс» неправомерно получил около 660 миллионов сумов с 606 380 проданных билетов, добавляя комиссионные сборы.

Аналогичные нарушения были обнаружены в деятельности Ферганского филиала «Шахар атрофида йуловчи ташиш», который с 1 января по 24 июля 2024 года получил около 560 миллионов сумов сверх нормы с 185 806 билетов.

В общей сложности с 792 186 потребителей было заработано около 1,3 миллиарда сумов лишних средств.

Специальная комиссия комитета постановила, что компании должны вернуть избыточно взятые средства потребителям. Был также наложен финансовый штраф и выданы обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и предотвращению их в будущем.