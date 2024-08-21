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Жители Шахт вызвали полицию из-за конфликта со звуками стрельбы

В Шахтах люди вызвали полицию из-за ссоры между мужчинами и звуков, похожих на стрельбу.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах сотрудников полиции вызвали из-за конфликта со звуками стрельбы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Прибывшие на вызов сотрудники полиции опросили участников инцидента. Мужчины сообщили, что конфликт улажен, а звуки выстрелов были вызваны хлопком петарды, которую кто-то запустил неподалеку, — рассказали в МВД.

Предполагаемые нарушители спокойствия также заявили, что претензий друг к другу не имеют. В итоге правоохранители провели с ними профилактическую беседу.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел рано утром на проспекте Победа Революции. Очевидцы якобы видели полицейских в бронежилетах.