Жители Шахт вызвали полицию из-за конфликта со звуками стрельбы

В Шахтах сотрудников полиции вызвали из-за конфликта со звуками стрельбы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Прибывшие на вызов сотрудники полиции опросили участников инцидента. Мужчины сообщили, что конфликт улажен, а звуки выстрелов были вызваны хлопком петарды, которую кто-то запустил неподалеку, — рассказали в МВД.
Предполагаемые нарушители спокойствия также заявили, что претензий друг к другу не имеют. В итоге правоохранители провели с ними профилактическую беседу.
По неподтвержденным данным, инцидент произошел рано утром на проспекте Победа Революции. Очевидцы якобы видели полицейских в бронежилетах.