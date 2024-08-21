Биологи Иркутского госуниверситета создают новое научное оборудование

В Иркутском государственном университете ученые-биологи активно разрабатывают новое научное оборудование. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ИГУ, проект о производстве вспомогательного лабораторного оборудования биологов экспериментальной нейрофизиологии стал лауреатом федерального конкурса Фонда содействия инновациям. Студенты создают вентилируемые и невентилируемые пробки, держатели, адаптеры и другие приспособления на 3D-принтере.
— У ребят сформировалась идея разработать и создать с помощью доступных технологий какое-то простое, но незаменимое оборудование, чего в России пока еще не делают. Таким образом мы можем обеспечить небольшое импортозамещение. Использование новых технологий в производстве позволяет лаборатории вуза больше не зависеть от поставок дорогостоящих «расходников» из-за рубежа, — отметил заведующий лабораторией экспериментальной нейрофизиологии ИГУ Денис Аксенов-Грибанов.
При этом отечественные разработчики едва ли уступают зарубежным аналогам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что систему работы с бездомными собаками в Иркутской области обсудили на Регсовете в Братске. Участники Совета предлагали новые идеи по работе с бродячими животными.