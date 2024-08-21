Биологи Иркутского госуниверситета создают новое научное оборудование

— У ребят сформировалась идея разработать и создать с помощью доступных технологий какое-то простое, но незаменимое оборудование, чего в России пока еще не делают. Таким образом мы можем обеспечить небольшое импортозамещение. Использование новых технологий в производстве позволяет лаборатории вуза больше не зависеть от поставок дорогостоящих «расходников» из-за рубежа, — отметил заведующий лабораторией экспериментальной нейрофизиологии ИГУ Денис Аксенов-Грибанов.