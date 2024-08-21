Бойца СВО проводили в последний путь в Осинском районе

В последний путь проводили участника спецоперации в Осинском районе. Защитник Отечества героически погиб при выполнении воинского долга. Мэр района Виктор Мантыков сообщил в своем тг-канале, что Леонид Богданов родился в многодетной семье в деревне Грязнушка и погиб в возрасте 23 лет.
— Детство Лёни прошло в родной деревне Грязнушка, здесь он окончил начальную школу, а в 2012 году перешел в 5 класс Русско-Янгутской средней школы. Окончив в 2017 году 9 классов, Леонид пошёл работать, — поделился Виктор Мантыков.
Знакомые и близкие отзываются о бойце только теплыми и положительными словами. Он всегда был готов прийти на помощь и поддержать в трудные минуты. Героя предали земле 13 августа в родной деревне Грязнушка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аварии в Нижнеилимском районе погиб 31-летний водитель и его шестилетний сын. Машина столкнулась с грузовым авто.