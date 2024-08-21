Священники из Волгодонска провели молебен возле полыхающего пожара в Пролетарске

Православный молебен провели вблизи пожара в Пролетарске священнослужители из Волгодонской епархии.
— По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом, — рассказали в телеграм-канале епархии.
Также еще одна служба состоялась на территории районной больницы. Собравшиеся вместе с представителями церкви молились о здравии пожарных, пострадавших в борьбе с огнем.
По последним данным, при тушении возгорания в Пролетарске медицинская помощь потребовалась 42 сотрудникам экстренной службы, 15 из них оказались госпитализированы.
Напомним, пожар в Пролетарске вспыхнул 18 августа на промышленных складах с дизельным топливом после падения обломков БПЛА. По состоянию на 20 августа, площадь пожара составляла 10 тысяч кв. метров. Ранее территории Пролетарского района ввели режим чрезвычайной ситуации.