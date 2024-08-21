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В Уфе отменили салют в день празднования 450-летия города

Праздничного салюта в честь 450-летия Уфы не будет, сообщил на пресс-конференции в «Башинформе» вице-мэр Денис Ганиев.

Источник: Башинформ

В целом программа празднования несколько сокращена в связи с последними событиями в стране — перенесены концерты Юрия Антонова и Гарика Сукачёва, отменён салют, отменены трёхдневные народные гулянья на площади им. Ленина.

Как отметили представители мэрии и минкультуры, прежде всего акцент сделан не на развлекательных, а на патриотических и просветительских мероприятиях.

Тем не менее программа чрезвычайно обширная — мероприятия пройдут в разных городских районах. В мэрии предложили следить за соцсетями администрации Уфы, где подписчиков оперативно информируют об актуальных событиях и изменениях.