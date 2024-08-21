В Уфе уничтожили 11 килограммов санкционного сыра

Сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии и Башкортостанской таможни провели совместные проверочные мероприятия по выявлению в торговых точках Уфы продукции, ввоз которой в Россию запрещен.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, 20 августа во время рейда в ТЦ «Башкирия» были обнаружены сыры производства Германии, Италии, Голландии в количестве около 11 кг, попадающие под действие российских санкций.
Сообщается, что продукция изъята и уничтожена: сыр измельчили и залили химическим средством.