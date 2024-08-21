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В Уфе уничтожили 11 килограммов санкционного сыра

Во время рейда были обнаружены сыры производства стран Европы.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии и Башкортостанской таможни провели совместные проверочные мероприятия по выявлению в торговых точках Уфы продукции, ввоз которой в Россию запрещен.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, 20 августа во время рейда в ТЦ «Башкирия» были обнаружены сыры производства Германии, Италии, Голландии в количестве около 11 кг, попадающие под действие российских санкций.

Сообщается, что продукция изъята и уничтожена: сыр измельчили и залили химическим средством.

санкции