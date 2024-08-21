Астронавты SpaceX прибыли на космодром для полета с выходом в открытый космос

Миссия считается продолжением пробного частного полета Inspiration4 2021 года, который доказал, что люди могут летать в космос без поддержки государства. Командиром, как и в тот раз, будет Джаред Айзекман, — миллиардер, заработавший состояние на финансовых технологиях, но большой поклонник авиации и космоса. За жизнь он налетал на самолетах более шести тысяч часов, из них немало — на выкупленном у Украины истребителе МиГ-29. Вторым членом экипажа стал Скотт Потит, бывший летчик ВВС США и наземный руководитель полета Inspiration4. Два других участника Polaris Dawn — Анна Менон и Сара Джиллис, инженеры SpaceX, ради участия которых, во многом, и проводится полет. Они будут лично следить за работой оборудования компании.