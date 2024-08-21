В Красноярске выступит итальянский композитор Роберто Молинелли

William’s Rock написан в жанре рок-пассакалии, как сообщает ТАСС. Этот жанр подразумевает под собой соединение рока и классической музыки. Изначально пассакальей называли провожальную песню, позднее танец испанского происхождения, исполнявшийся на улице в сопровождении гитары при отъезде гостей с празднества. В Италии этот жанр приобрел сосредоточенный, возвышенный характер музыки, медленный темп и трехдольный размер.