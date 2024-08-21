В Красноярске выступит итальянский композитор Роберто Молинелли

Музыкальное произведение William’s Rock впервые исполнит сам автор, итальянский композитор, альтист, дирижер Роберто Молинелли. Выступление пройдет в рамках XXII Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа».
William’s Rock написан в жанре рок-пассакалии, как сообщает ТАСС. Этот жанр подразумевает под собой соединение рока и классической музыки. Изначально пассакальей называли провожальную песню, позднее танец испанского происхождения, исполнявшийся на улице в сопровождении гитары при отъезде гостей с празднества. В Италии этот жанр приобрел сосредоточенный, возвышенный характер музыки, медленный темп и трехдольный размер.
Услышать William’s Rock Роберто Молинелли вживую можно будет 3 сентября в Красноярске.
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