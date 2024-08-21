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Водители, лишенные прав, устроили более 700 ДТП в прошлом году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2023 году водители, лишенные прав, совершили 707 ДТП, жертвами которых стали 212 человек, больше 500 пострадали. Сенат требует усилить ответственность за нарушения ПДД.

Источник: Podrobno.uz

Статистику о вовлеченности в ДТП людей, лишенных водительских прав, озвучили на встрече между председателем Комсената по вопросам обороны и безопасности Кутбиддином Бухрановым и новым главой СБДД Шерзодом Ибрагимовым.

Водители, лишенные прав, составляют всего 0,3% от общего числа водителей, однако они совершают 11% всех ДТП в стране.

Представитель Комитета заявил, что важно уделять особое внимание предотвращению подобного рода ДТП, а также озвучил необходимость в усилении мер ответственности в отношении нарушителей ПДД путем изменения законодательства.

Отмечается, что количество ДТП за первое полугодие текущего года снизилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти на 10% снизилось количество случаев травматизма на дорогах. Вместе с тем число погибших и раненых все равно является большим.