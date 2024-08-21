Водители, лишенные прав, устроили более 700 ДТП в прошлом году

Отмечается, что количество ДТП за первое полугодие текущего года снизилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти на 10% снизилось количество случаев травматизма на дорогах. Вместе с тем число погибших и раненых все равно является большим.