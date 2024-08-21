Как выглядят парковки для СИМ вокруг центра Петербурга

Стройные ряды шеринговых электросамокатов сейчас можно наблюдать примерно в 40 точках, расположенных по окраине Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов Петербурга. В точках, которые посетил журналист «МК в Питере», не мешая друг другу, шеренгами выстроились СИМ трех операторов — «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент».
В некоторых локациях, как, например, у станции метро «Балтийская» на Митрофаньевском шоссе, новые места парковки специально обозначили: на тротуаре появилась разметка (английская буква P, схематичное изображение самоката и молнии рядом с ним, что вкупе означает «парковка для электросамокатов»). Во многих других точках сразу и не разберешь, где именно находится точка завершения поездки: ее видят только водители СИМ в приложениях сервисов.
О причинах запрета, введенного губернатором Северной столицы, в радиоэфире программы «Пять углов» напомнил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Основная — рост числа аварий с участием СИМ на тротуарах. Политик отметил, что не все самокаты на улицах города являются арендованными.
«Владельцы личных самокатов по-прежнему могут парковать их в центре. Однако центр города нуждается в разгрузке. Прежняя ситуация была неудобной и для властей, и для жителей. Это не означает, что мы не вернемся к этому вопросу в будущем, но пока запрет остается в силе», — заявил Александр Бельский.
По словам спикера городского парламента, в центральных районах необходимо создавать инфраструктуру для самокатов. Тротуары для езды на СИМ не подходят — они слишком узкие.
«Нужно подходить к этому вопросу с умом, — отметил Бельский. — Если компании готовы пожертвовать частью доходов ради развития городской инфраструктуры, власти пойдут им навстречу».
А пока что водителям СИМ следует привыкать к тому, что оставить, как прежде, электросамокат у станции метро в центре не получится. По крайней мере, до конца сезона 2024 года отмены запрета не предвидится.