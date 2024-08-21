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В Новосибирске усилят контроль за электросамокатчиками

В Новосибирске усилят контроль за пользователями прокатных электросамокатов. В мессенджере TeIegram теперь работает чат-бот операторов кикшеринга, по которому собирают информацию о нарушителях правил, пользующимися этими СИМ.

Об этом сообщает пресс-центр региональной Госавтоинспекции.

Любой житель Новосибирска может передать в чат-бот информацию о нарушении самокатчиками правил передвижения на шеринговом электросамокате, после чего оператором будут приняты соответствующие меры.

В связи с ростом количества ДТП с участие самокатов, Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения на электросамокатах соблюдать правила дорожного движения.

С апреля 2024 года в Новосибирске зарегистрировано 73 ДТП с участием СИМ, в которых 77 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 26 несовершеннолетних.

Напомним, ранее стало известно, что в судах Новосибирска находятся 22 дела на общую сумму 2,2 млн рублей в отношении незаконных парковок электросамокатов. Подробнее об этом можно узнать здесь.