В Новосибирске усилят контроль за электросамокатчиками

Об этом сообщает пресс-центр региональной Госавтоинспекции.
Любой житель Новосибирска может передать в чат-бот информацию о нарушении самокатчиками правил передвижения на шеринговом электросамокате, после чего оператором будут приняты соответствующие меры.
В связи с ростом количества ДТП с участие самокатов, Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения на электросамокатах соблюдать правила дорожного движения.
С апреля 2024 года в Новосибирске зарегистрировано 73 ДТП с участием СИМ, в которых 77 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 26 несовершеннолетних.
Напомним, ранее стало известно, что в судах Новосибирска находятся 22 дела на общую сумму 2,2 млн рублей в отношении незаконных парковок электросамокатов. Подробнее об этом можно узнать здесь.