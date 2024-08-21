В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой

В среду так называемая «Консультативная платформа демократических сил Армении», в которую входит партия «За республику», потребовала от армянских властей разорвать дипломатические отношения с Беларуссией, объявить белорусского посла и дипломатов персонами нон грата, аннулировать все двусторонние договоры с Минском, в том числе соглашение о безвизовых поездках граждан.