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В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой

ЕРЕВАН, 21 авг — РИА Новости. Представители армянской партии «За республику», регулярно выступающей с антироссийскими заявлениями, во главе с их лидером Арманом Бабаджаняном забросали в среду картошкой, яйцами и помидорами посольство Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

Как следует из репортажа, который вел принадлежащий Бабаджаняну онлайн-ресурс 1in.am, акция была ответом на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об Армении.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что некоторые постсоветские государства хотят от России что-то взять, а взамен ничего не дать. Белорусский президент также заявил, что Армения на Западе никому не нужна.

Участники акции у стен посольства скандировали: «Вон из Армении».

Правоохранители проведению акции не препятствовали.

В среду так называемая «Консультативная платформа демократических сил Армении», в которую входит партия «За республику», потребовала от армянских властей разорвать дипломатические отношения с Беларуссией, объявить белорусского посла и дипломатов персонами нон грата, аннулировать все двусторонние договоры с Минском, в том числе соглашение о безвизовых поездках граждан.