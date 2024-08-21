В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой

Как следует из репортажа, который вел принадлежащий Бабаджаняну онлайн-ресурс 1in.am, акция была ответом на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об Армении.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что некоторые постсоветские государства хотят от России что-то взять, а взамен ничего не дать. Белорусский президент также заявил, что Армения на Западе никому не нужна.
Участники акции у стен посольства скандировали: «Вон из Армении».
Правоохранители проведению акции не препятствовали.
В среду так называемая «Консультативная платформа демократических сил Армении», в которую входит партия «За республику», потребовала от армянских властей разорвать дипломатические отношения с Беларуссией, объявить белорусского посла и дипломатов персонами нон грата, аннулировать все двусторонние договоры с Минском, в том числе соглашение о безвизовых поездках граждан.